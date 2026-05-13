映像から切り取られた静止画。メキシコの幹線道路で車が爆発し、シナロア・カルテルの幹部「エル・パイン」ことベルトラン容疑者と運転手が死亡した様子を捉えている/From X（CNN）メキシコ首都近郊の幹線道路で今年3月、麻薬カルテルの工作員とされる人物の乗った車が白昼、原因不明の爆発を起こした。フランシスコ・ベルトラン容疑者は運転手とともに即死し、2人の遺体は座席に投げ出された状態で見つかった。発生は3月28日。現