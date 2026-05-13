作曲家でジャズピアニストの大野雄二（おおの・ゆうじ）さんが亡くなったことが１３日に分かった。「ルパン三世」シリーズの音楽の生みの親で、「犬神家の一族」や「人間の証明」などの映画やテレビの音楽も手がけ、数多くの名曲を生み出した大野さん。芸能界のファンや著名人から続々と追悼が寄せられた。アニメ好きで知られるタレントの中川翔子は、自身のＸ（旧ツイッター）で大野さんのサウンドを回顧。「大野雄二さんの音