お笑いタレントのパックンが１３日、「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）に出演。磐越道バス事故に言及した。磐越道バス事故では、北越高校ソフトテニス部員を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突し部員１人が外に投げ出され死亡。運転していた若山哲夫容疑者が過失運転致死傷の容疑で逮捕された。若山容疑者は４月２０日から事故が起きた５月６日までに４回の事故を起こしていた。事故をめぐっては、学校側とバスと