◆ファーム・リーグ日本ハム―楽天（１３日・鎌ケ谷）楽天・前田健太投手（３８）が１３日、ファーム・リーグの日本ハム戦に先発し、７回５安打１失点だった。初回は振り逃げと四球で２死一、二塁のピンチを招いたが、動じない。今川を遊ゴロに打ち取り、３奪三振での無失点スタートになった。２回は中島に遊撃への緩いゴロでの内野安打で出塁を許すと、２死二塁から上川畑に左前適時打を浴びた。３回以降は１４０キロ台後