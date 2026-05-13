ドジャースの山本由伸投手（２７）は１２日（日本時間１３日）に本拠地ロサンゼルスでのジャイアンツ戦に先発し、６回１／３をメジャー移籍後ワーストの３被弾を含む６安打５失点、８三振無四球で３敗目（３勝）を喫した。打者２５人に９３球。防御率３・６０。チームは２―６で敗れて、４連敗。５月は４勝７敗と大失速している。試合後の一問一答は以下の通り。――本塁打を３本打たれた「まず全体的にボールはいいボールが投