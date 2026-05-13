◆関西学生野球春季リーグ戦▽第１節４回戦関大２―１近大（１３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）雨天順延で持ち越しとなっていた勝ち点３同士の対戦は、関大が２勝１敗１分で勝ち点を４として優勝へ前進した。関大の最速１４９キロ左腕・米沢友翔（４年＝金沢）と、近大の最速１５４キロ右腕・宮原廉（４年＝崇徳）のドラフト上位候補の対決に、ネット裏にはＮＰＢ１２球団４７人が集結。巨人は水野雄仁編成本部長、長野久