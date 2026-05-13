撮影：影山克己さん 5月10日～16日までは「愛鳥週間」です。野鳥の魅力を知り、優しい気持ちを持ってもらおうという写真展が岡山市で開かれています。 日本野鳥の会・岡山県支部が毎年、愛鳥週間に合わせて開いている写真展です。野鳥の会の会員が岡山県内外で撮影した約50点を展示しています。 環境の変化などで生息が危ぶまれる猛禽類を岡山で撮影した写真もあります。 獲物のネズミを捕らえて運ん