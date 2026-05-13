◇ナ・リーグドジャース2−6ジャイアンツ（2026年5月12日ロサンゼルス）ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に敗れ、4連敗を喫した。大谷翔平投手（31）が3回の第2打席で12試合、53打席ぶりの本塁打となる7号を放ったが、打線がジ軍投手陣を捉えられず、わずか2得点。先発した山本由伸投手（27）が6回1/3を今季ワーストの5失点で3敗目となった。大谷は1−1と追いつかれた直後の3回の第2打席で相手