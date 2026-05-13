毎日杯を制した後、4月19日の皐月賞で18着だったアルトラムス（牡3＝野中、父イスラボニータ）は横山武とコンビ継続で日本ダービー（31日、東京芝2400メートル）に参戦する。13日、社台サラブレッドクラブが発表した。前走後は三重県鈴鹿市の社台ファーム鈴鹿への放牧を挟み、7日に栗東トレセンに帰厩した。