俳優の小林旭（87）が、14日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】さすがの風格！87歳現在も元気な小林旭“銀幕の大スター”で芸歴70周年を迎えた小林。1960年代、日活の黄金期に石原裕次郎さんと人気を二分した小林は、俳優としてスタントなしで撮影するハードなアクションでファンを魅了し、歌手として「昔の名前で出ています」「熱き心に」など数々のヒット曲を持ち、87歳の現在も活躍