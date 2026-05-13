写真家で映画監督の蜷川実花さん（53）が、13日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の支えとなった母の教えを明かした。2016年に他界した父で演出家の蜷川幸雄さん（享年80）と、元女優でキルト作家の母・宏子（真山知子）さんを母に持つ実花さん。美大在学中にコンテストで優勝したことをきっかけに、写真家デビュー。その後、写真界の芥川賞とも言われる「第26回木村伊兵衛写真賞」など