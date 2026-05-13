読売テレビの林マオアナウンサーが13日までに自身のインスタグラムを更新。俳優の綾瀬はるかとの2ショットをアップした。【写真】「奇跡」綾瀬はるかとの2ショットを披露喜びつづった読売テレビの林マオアナ林アナはメインMCを務める朝の情報番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』の7日放送回で綾瀬と大阪でのロケを行った。放送後、林は自身のインスタグラムで「奇跡」と書き出し「綾瀬はるかさんと大阪の天神橋筋商店街で