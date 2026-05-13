作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日、老衰のため死去した。享年84。13日に公式サイトで伝えられた。芸能界からも追悼する声が寄せられている。【写真】在りし日の大野雄二さんとともに…2ショットを公開して追悼した中江有里サイトでは「大野雄二逝去のお知らせ」と題し、「弊社所属作曲家ジャズピアニストの大野雄二が2026年5月4日老衰のため永眠いたしました享年84歳でした」と報告。「生前は格別のご厚情を賜り厚