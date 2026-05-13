◇ア・リーグアストロズ―マリナーズ（2026年5月12日ヒューストン）アストロズの今井達也投手（28）が12日（日本時間13日）、本拠地でのマリナーズ戦に先発登板。4回を5安打6失点、5四死球を当たるなど制球に苦しみ、メジャー初黒星を喫した。4月10日（同11日）の同カード以来、32日ぶりのメジャー復帰登板を果たしたが、悔しい結果に終わった。チームは2―10で敗れて4連敗となった。初回は3者凡退の好スタート。しかし