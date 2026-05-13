プロボクシング元世界3階級制覇王者のワシル・ロマチェンコ（38＝ウクライナ）が今秋の現役復帰を目指していると、米リング誌が12日（日本時間13日）に報じた。ロマチェンコはアマチュアで五輪2連覇を飾り、プロでは世界最速タイの12戦目でフェザー級からライト級までの3階級制覇を達成。3階級制覇は18年5月にホルヘ・リナレス（帝拳）に逆転TKO勝ちしたもので、21年6月にはノンタイトル戦で中谷正義（帝拳）にもTKO勝ちした。