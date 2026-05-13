5月11日、『りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26』クォーターファイナルの、千葉ジェッツvs群馬クレインサンダーズのGAME3がLaLa arena TOKYO-BAY（千葉県船橋市）で行われた。負ければシーズン終了となる戦いは激戦の末、72－68でホームの千葉Jが勝利しCSセミファイナルへ駒を進めた。 GAME1で敗れ、チャンピオンシップ初戦で崖っぷちに立たされた千葉Jだったが、2