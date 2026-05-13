5月13日、富山グラウジーズは、トレイ・ケル、ヤニス・モラン、野粼由之、鎌田隼の4選手が2025－26シーズン限りで契約満了となったことを発表した。各選手は同日付で自由交渉選手リストに登録される。 アメリカ出身で30歳のケルは、193センチ99キロのシューティングガード。ヨーロッパのクラブを中心にキャリアを重ね、今シーズンから富山に加入した。B1リーグ戦48