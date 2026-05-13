白銅は後場終盤に急騰。ストップ高となる前営業日比５００円高の３０２０円に買われ、年初来高値を更新した。きょう午後３時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は８４０億円（前期比２３．３％増）、営業利益予想は４３億１０００万円（同５０．１％増）とした。年間配当予想は中間・期末各６４円の合計１２８円（前期実績は８６円）としており、これらを好感した