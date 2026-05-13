セコム＝３日ぶりに急反発。売り上げ規模は１兆円台を優に上回り、警備業界では国内で群を抜く存在。主力のセキュリティー分野はシステム警備の値上げ浸透などにより、トップライン、利益ともに着実な成長トレンドを継続している。１２日取引終了後に発表した２６年３月期の決算は営業利益が前の期比１１％増の１６０３億３３００万円と過去最高を更新した。また、２７年３月期も前期比３％増の１６５５億円予想とピӦ