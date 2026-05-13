１３日の債券市場で、先物中心限月６月限は４日続落。原油価格の先高観を背景にインフレ懸念が強まるなか、前日の欧米市場で長期金利が上昇した流れを引き継いだ。 １２日に発表された４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の前年同月比の上昇率が市場予想を上回ったことを受け、同日の米長期債相場が続落（金利は上昇）したことが円債に影響。また、中東の戦闘終結へ向けた米国とイランの協議が進まず、エネルギー価格が