[故障者情報]湘南ベルマーレは13日、DF大野和成が右大腿二頭筋損傷と診断されたと発表した。なお、全治等の詳細は発表されていない。大野は6日のヴァンラーレ八戸戦の試合中に負傷。今季は6試合に出場している。