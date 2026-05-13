Prime Videoにて配信中の音楽番組『Star Song Special』公式TikTokに、Snow Manの岩本照とB＆ZAIの本高克樹（「高」ははしごだかが正式表記）・川崎星輝（「崎」はたつさきが正式表記）が登場。Snow Manの「オドロウゼ！」をダンスしている。 【動画】岩本照と本髙克樹・川粼星輝（B&ZAI）の「オドロウゼ！」ダンスなど①② ■セットアップ＆デニム衣装のスタイルのよさにも注目が集まる 動画には