東京精密 [東証Ｐ] が5月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比16.3％増の348億円になり、27年3月期も前期比14.9％増の400億円に伸びを見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を222円→262円(前の期は253円)に増額し、今期も前期比14円増の276円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常