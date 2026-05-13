横河ブリッジホールディングス [東証Ｐ] が5月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比16.5％減の136億円になり、27年3月期も前期比17.7％減の112億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の130円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比40.2％減の49.5億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の19.2％→12