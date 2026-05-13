かどや製油 [東証Ｓ] が5月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比19.6％増の40.6億円に伸びたが、27年3月期は前期比26.1％減の30億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を135円→137円(前の期は100円)に増額し、今期は47円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は2.9％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.2％