東映アニメーション [東証Ｓ] が5月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比0.8％増の334億円になったが、27年3月期は前期比23.5％減の256億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.9％減の83.8億円に減り、売上営業利益率は前年同期の32.2％→29.0％に低下した。 株探ニュース