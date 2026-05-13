サンコール [東証Ｓ] が5月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.4倍の74.8億円に拡大したが、27年3月期は前期比25.2％減の56億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の30円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比10.5％増の16.5億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の8.0％→12.2％に大幅改善した。