レナサイエンス [東証Ｇ] が5月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の経常損益(非連結)は3億円の赤字(前の期は1億7800万円の赤字)に赤字幅が拡大し、27年3月期も5億4700万円の赤字に赤字幅が拡大する見通しとなった。11期連続赤字になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常損益は8300万円の赤字(前年同期は3800万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-58.2％→-360.7％に急悪化した。