Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ [東証Ｇ] が5月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比3.2％減の9200万円に減ったが、通期計画の2億4000万円に対する進捗率は38.3％となり、前年同期の40.6％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の11.6％→9.1％に低下した。 株探ニュース