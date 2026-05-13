一蔵 [東証Ｓ] が5月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結最終損益は14.4億円の赤字(前の期は0.9億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、27年3月期は1.7億円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の15円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は11.4億円の赤字(前年同期は1.5億円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の7.3％→3.8％