インテリジェントウェイブ [東証Ｐ] が5月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の経常利益(非連結)は前年同期比4.7％減の13.9億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の24.4億円→20.5億円(前期は18.9億円)に16.0％下方修正し、増益率が29.1％増→8.5％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の経