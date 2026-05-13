シチズン時計 [東証Ｐ] が5月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比67.0％増の384億円に拡大したが、27年3月期は前期比2.5％減の375億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比3円増の50円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比7.8倍の80.6億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.1％→7.1％に急改善した。 株