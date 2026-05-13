歌手の荻野目洋子（57）が12日、自身のXを更新し、『タッチ』などで知られる漫画家・あだち充と約40年ぶりに再会した出来事を報告した。また、あだち充より届いた直筆サイン色紙を公開した。【写真】40年ぶり再会！荻野目洋子＆あだち充の2ショット＆貰ったサイン色紙まず、あだち充よりサイン色紙が事務所に届き「す、すごい色紙とグッズが事務所に届きまして、ビニールから出せません！」と驚き。届いた経緯としては、1月に