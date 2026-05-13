劇作家、演出家で音楽家のケラリーノ・サンドロヴィッチ氏（KERA＝63）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。世界情勢の悪化、物価高騰などの影響を受け、チケット料金の値上げを検討せざるを得ない現状を危惧した。ケラ氏は「演劇、続けられるかなあ。クオリティを維持しようとすれば、チケット代をどんどん上げることになる。すでに高価過ぎるのに。辛い。やり方はきっとあるし、素舞台でも芝居はできるが、創り手も観