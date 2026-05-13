フィギュアスケートの坂本選手が13日、現役引退会見を行いました。2月のミラノ・コルティナオリンピックで、個人・団体で2つの銀メダルを獲得。現役最後の大会となった世界選手権では自己ベストで日本勢最多4度目となる優勝を果たし、有終の美を飾っていました。坂本選手と言えば、神戸出身らしい関西ノリと明るさで五輪の団体の際には、応援でも演技でもチームを明るくする存在となっていました。「無理やり笑顔を作っているわけ