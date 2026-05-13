エス・エム・エスは、2026年5月12日、全国の看護師を対象に実施した「看護師の働き方に関する意識調査2026」の結果を公開した。本調査は2026年2月2日〜28日の期間、「ナース専科 転職」などの利用者9,574人を対象にインターネット調査にて実施されたもの。看護師の働き方に関する意識調査2026○職場に満足を感じている看護師は61.3%職場への満足度現在の職場に満足を感じている看護師は61.3%であった。昨年調査時の62.4%からほぼ横