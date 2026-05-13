【スクエニ MAY SALE】 開催期間：5月13日～5月27日23時59分頃 スクウェア・エニックスは、「スクエニ MAY SALE」をPlayStation Store、ニンテンドーeショップ、マイニンテンドーストアで5月13日より開始した。開催期間は5月27日23時59分頃まで。 本セールでは、「オクトパストラベラー」＋「オクトパストラベラーII」バンドルや「FINAL FANTASY XVI コ