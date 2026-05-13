ファミリーレストラン「ココス」は5月14日より、夏季限定商品「蒸し鶏と彩り野菜のごまだれ冷やし麺」を販売している。ココス「蒸し鶏と彩り野菜のごまだれ冷やし麺」(1,199円)「蒸し鶏と彩り野菜のごまだれ冷やし麺」は、風味豊かなごまだれ冷やし麺に、しっとりジューシーな蒸し鶏やたっぷりの野菜、まろやかな温泉玉子をトッピングした一皿。冷たい中華麺に絡んだごまだれは、ごまの香りが際立つ濃厚な味わいでありながら、すっ