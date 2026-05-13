丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は5月13日より、「漬け旨サーモン丼」を販売している。「漬け旨サーモン丼」は、なか卯特製のたれに漬け込んだサーモンを贅沢に盛りつけた商品。上質な脂と、やわらかな身質が特長のアトランティックサーモンを使用しており、鮮やかな色合いと、とろけるような口どけを楽しむことができる。2種の醤油に、鰹と昆布の出汁を合わせた特製の漬けだれが、サーモンの上品な甘みを引き立てる。価格は、ごは