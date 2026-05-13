【モデルプレス＝2026/05/13】元SKE48の矢神久美（31）が5月13日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。第2子男児の出産を報告した。【写真】元SKE人気メンバー、出産報告で子どもの写真公開◆矢神久美、第2子出産を報告矢神は、子どもの写真を添え「第二子爆誕！！母子共に健康です！！」と出産を報告。その後の投稿では「あ、男の子でございます」と性別についても言及していた。◆矢神久美、SKE48メンバーとして活躍矢神は1994年6