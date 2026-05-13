AIサービス「Claude」の開発元であるAnthropicが、Claudeと法務関連サービスを連携させる機能の導入を発表しました。これにより、Claudeを通じて法律に関するタスクを高精度に実行できるようになります。Claude Legal Solutions | Claude by Anthropichttps://claude.com/solutions/legalClaude for the legal industry | Claudehttps://claude.com/blog/claude-for-the-legal-industryNew agents for legal professionals | Claud