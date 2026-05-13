X上で、国立大学法人・新潟大学の「事務局」を名乗り、かねて学生に扮してフォロー関係にあるユーザーらを「監視」していたと告げるような投稿が波紋を広げている。真偽を疑う声も出る中、同学は取材に、「本学事務局が当該アカウントを運用している事実は確認されておりません」と答えた。現時点で当事者を特定する予定はないという一方、職員を名乗る行為が続くなど場合によっては適切な対応を検討するとしている。「本学として