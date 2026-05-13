カリスマ的歌手・尾崎豊さん（１９９２年没、享年２６）の妻・尾崎繁美さんが、１３日までに自身のインスタグラムを更新し、結婚記念日を迎えたことを報告した。繫美さんは「５／１２は豊と私の３８年目の結婚記念日でした１９８８年５月吉日。新婚旅行で訪れた神戸・六甲山。ケーブルカーから見えたまばゆい新緑と、どこまでも広がる青空が印象的で。でも、何より…あの日の豊が、息をのむほどカッコ良くて３８年と