泥酔状態で車を運転していたところ日本人観光客の母娘をはねて1人を死亡させた30代の男に対し、一審で懲役5年が言い渡された。遺族は「韓国の飲酒運転の処罰は軽すぎる」と強い遺憾の意を表した。13日、TBSなど日本現地メディアによると、遺族は判決直後のインタビューで「韓国では飲酒運転の刑罰が軽すぎます」とし「飲酒運転が日常化していることを異常なことだと感じてほしいです」と語った。ソウル中央地裁刑事25単独のイ・ソ