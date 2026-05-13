河南省鄭州市にある中医館（中国伝統医学に基づくクリニック）「東済堂」に併設された食養生キッチン。（鄭州＝新華社配信）【新華社鄭州5月13日】中国では昨年、ソーシャルメディアを中心に「中薬店で酸梅湯の材料を買う」という話題が盛り上がった。現在、食を通じた新たな養生法を探究する若者が増えている。中薬材（中国伝統医薬の材料）を加えたミルクティーや中薬ティードリンク、薬食同源料理などが続々と紹介され、中薬