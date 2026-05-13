消防などによりますと、きょう午後１時ごろ、砺波市高波の住宅に住む男性から「１階の軒先が燃えている」と消防に通報がありました。ＫＮＢの高岡カメラでは、煙があがっているのを確認できました。消防が消火活動にあたり、火はおよそ１時間半後に消し止められました。警察によりますと、けが人はいないということです。