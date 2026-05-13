NPB(日本野球機構)は13日、3、4月度の「大樹生命月間MVP賞」受賞選手を発表。パ・リーグは西武の平良海馬投手とソフトバンクの近藤健介選手が選ばれました。投手部門で選出された平良投手は、3、4月で5試合に先発登板し2勝0敗、防御率0.49(リーグトップ)、36奪三振(2位)を記録。5試合全てクオリティースタート(6イニング以上、自責点3失以内)を達成しました。さらに、前年度にセーブ王となった投手が、翌年先発に転向し、開幕直後