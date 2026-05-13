「車体の長さ」「加速の鈍さ」などから右折を譲る可能性乗用車からすれば、大型トラックはやや威圧的にも感じます。そんないかつい大型トラックが右折する際などにパッシングして道を譲ってくれると、「なんだか優しいな」と、過剰にほっこりするものです。【え…www】これが今じゃ「超特殊」になったウインカーです（写真）しかし、元大型トラックドライバーの交通心理士で、近畿大学・生物理工学部の島崎 敢教授によれば、大