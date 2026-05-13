マンチェスター・ユナイテッドに所属するブラジル代表MFカゼミーロが、元ウェールズ代表FWガレス・ベイル氏を絶賛した。12日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在34歳のカゼミーロは、前所属のレアル・マドリードで公式戦通算336試合に出場し、5度のチャンピオンズリーグ（CL）制覇など合計18個のタイトルを獲得した。そして、2022年夏に総額7000万ポンド（約149億円）と見られる移籍金でマンチェスター・ユナイテッド