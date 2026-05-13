世界には面白いおじさんがたくさんいるが、アルゼンチンのからユニークなおじさんを発見したのでご紹介。ブエノスアイレスのコリエンテス通りで活動するストリートアーティスト、ブエノスアイレスのウィンドマンこと「ディエゴさん」（芸名hombreviento）。ネクタイや傘など動きのある小道具を身に付けて、同じモーションのまま停止していることで、喧騒の中で自分だけ強風に吹かれているようなパフォーマンス。全身に風を受けなが